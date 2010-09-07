"Уралочка-НТМК" сыграет с "Самородком" из Хабаровска
7 сентября 2010, 17:55СпортОльга
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"Уралочка-НТМК" сыграет с "Самородком" из Хабаровска. Директорат по проведению соревнований Всероссийской федерации волейбола утвердил расписание матчей женской Суперлиги чемпионата России сезона-2010/11.
Как передает АПИ, матчи стартового тура пройдут 20 октября. Последний тур запланирован на 15 апреля 2011 года. В первом туре, в частности, "Уралочка-НТМК" встретится с хабаровским "Самородком".
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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