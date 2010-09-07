В товарищеском матче "Спутник" проиграл "Молоту-Прикамье"
7 сентября 2010, 17:58СпортОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
За неделю до старта в официальном чемпионате ВХЛ "Спутник" провел генеральную репетицию – на своем льду встретился в товарищеском матче с одним из фаворитов предстоящего турнира пермским "Молотом-Прикамье".
Тагильчане уступили 1:4. "Перед началом чемпионата никто не хотел биться и получать травмы, и соперник обыграл нас на классе, так что счет соответствует характеру матча", - считает тренер тагильских хоккеистов Алексей Ждахин.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей