Кубок России по шахматам завершился в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле завершился этап Кубка России по шахматам среди мужчин. Тагильские шахматисты завоевали призы в отдельных номинациях.
Сюжеты: Нижний Тагил
Победителем турнира в третий раз стал международный гроссмейстер из Тюмени Сергей Искусных. Он набрал 7 очков из 9.
«Серебро» взял международный гроссмейстер Максим Луговской из Краснодарского края. Третье место занял международный мастер Сергей Дрыгалов.
Лучшим среди ветеранов стал тагильчанин Александр Поводырь. В номинации «Шахматисты РОО «Федерация шахмат Свердловской области» победили Андрей Шатун и Михаил Алоян из Нижнего Тагила.
Самый младший среди всех участников 8-летний Вадим Палчиди получил сладкий приз, пишет «Тагильский рабочий».
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