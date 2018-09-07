Юные спортсмены Нижнего Тагила открыли новый баскетбольный сезон

В понедельник, 3 сентября, в БК «Старый соболь» начался предсезонный турнир среди детско-юношеских команд по баскетболу. 6 сентября, когда была сыграна половина игр, состоялся торжественный праздник, посвящённый открытию юбилейного 25-го сезона. Слова поздравлений воспитанники клуба принимали от администрации города Нижний Тагил, депутатов городской думы, представителей нижнетагильского бизнеса.

Специально для участников и гостей праздника выступили «летающие баскетболисты» из Перми, а после состоялась первая встреча в сезоне – игроки команды «Старый соболь» встретились с гостями из Екатеринбурга. В упорном матче нижнетагильские баскетболисты одержали верх над гостями со счётом 76:57, сообщает пресс-служба БК «Старый соболь».