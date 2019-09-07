Сотрудник полиции из Нижнего Тагила победила в «Забеге на Высоцкий»

Соревнование проводится уже несколько лет. Участникам было предложено две категории вертикального забега на один из самых высоких небоскребов уральской столицы — на 28 этажей и на 52 этажа.

Победителем среди мужчин стал учитель физкультуры из Первоуральска Иван Кузнецов уже второй год подряд. Первой из женщин в забеге на 52 этаж пришла Любовь Новгородцева.

Победителями полумарафона среди мужчин стал Егор Круглов, а среди женщин — Лилиана Юнусова.