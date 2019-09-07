Сотрудник полиции из Нижнего Тагила победила в «Забеге на Высоцкий»
Сегодня, 18:03СпортФото: pixabay
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Сегодня в Екатеринбурге прошло мероприятие, в котором участники покоряли небоскрёб «Высоцкий», сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Соревнование проводится уже несколько лет. Участникам было предложено две категории вертикального забега на один из самых высоких небоскребов уральской столицы — на 28 этажей и на 52 этажа.
Победителем среди мужчин стал учитель физкультуры из Первоуральска Иван Кузнецов уже второй год подряд. Первой из женщин в забеге на 52 этаж пришла Любовь Новгородцева.
Победителями полумарафона среди мужчин стал Егор Круглов, а среди женщин — Лилиана Юнусова.
Напомним, что ранее Любовь Новгородцева, сотрудница ППС из Нижнего Тагила, два года подряд одерживала победу в забеге на небоскрёб «Высоцкий».
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