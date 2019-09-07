В Екатеринбург прибыла сборная России по боксу

В уральскую столицу прибыли восемь боксеров, выступающих в разных весовых категориях. Также вместе с боксерами приехали врачи и тренеры.

Ранее спортсмены были в Златоусте, где проходили сборы. Там россияне тренировались вместе с иностранными боксерами из Японии, Венесуэлы и Израиля.