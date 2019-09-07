В Екатеринбург прибыла сборная России по боксу

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В Екатеринбург приехали спортсмены из сборной России по боксу. 9 сентября начнутся бои за звание чемпиона мира по боксу, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
В уральскую столицу прибыли восемь боксеров, выступающих в разных весовых категориях. Также вместе с боксерами приехали врачи и тренеры.
Ранее спортсмены были в Златоусте, где проходили сборы. Там россияне тренировались вместе с иностранными боксерами из Японии, Венесуэлы и Израиля.
Открытие чемпионата мира по боксу пройдет 8 сентября. В состязании примут участие 500 спортсменов из 89 стран мира. Закончится чемпионат 21 сентября.
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