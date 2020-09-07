Тагильские кикбоксеры завоевали медали на чемпионате России в Ульяновске

Тагильские кикбоксеры завоевали медали на чемпионате России в Ульяновске

Сегодня, 15:05СпортPhoto: pixabay.com
Спортсмены-кикбоксеры из Нижнего Тагила вернулись с медалями с чемпионата России в Ульяновске, сообщает «Тагильский рабочий».

Всего в соревнованиях по кикбоксингу приняли участие 616 спортсменов из 48 регионов страны.

Тагильские спортсмены смогли показать себя и получили заслуженные награды.

В частности, Иван Булдаков из СШ «Старт», которого тренирует неоднократный чемпион мира Максим Айсин, стал фаворитом соревнований.

К сожалению, сопернице уступила в финале призер чемпионата мира Юлия Тагильцева из СШ «Тагилстрой».

Третье место досталось представителю СШОР «Уралец» Михаилу Лебедеву.

Напомним, что в 2019 году кикбоксер из Нижнего Тагила Иван Булдаков отправил в нокаут соперника из Украины и победил в полуфинале Первенства Европы.

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