Тагильские кикбоксеры завоевали медали на чемпионате России в Ульяновске

Спортсмены-кикбоксеры из Нижнего Тагила вернулись с медалями с чемпионата России в Ульяновске, сообщает «Тагильский рабочий».

Всего в соревнованиях по кикбоксингу приняли участие 616 спортсменов из 48 регионов страны. Тагильские спортсмены смогли показать себя и получили заслуженные награды. В частности, Иван Булдаков из СШ «Старт», которого тренирует неоднократный чемпион мира Максим Айсин, стал фаворитом соревнований. К сожалению, сопернице уступила в финале призер чемпионата мира Юлия Тагильцева из СШ «Тагилстрой». Третье место досталось представителю СШОР «Уралец» Михаилу Лебедеву. Напомним, что в 2019 году кикбоксер из Нижнего Тагила Иван Булдаков отправил в нокаут соперника из Украины и победил в полуфинале Первенства Европы. Кикбоксер из Нижнего Тагила победил в полуфинале Первенства Европы

