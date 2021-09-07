4 бронзовые медали по пауэрлифтингу привезла тагильчанка с Чемпионата мира

Девушка уже 4 раза становилась победительницей мировых первенств, в этот раз у нее четыре «бронзы»: в становой тяге спортсменка подняла 170 килограмм, в жиме 130 килограмм. За время пандемии девушка скинула вес и теперь выступает в непривычной для себя весовой категории.