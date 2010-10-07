Туристы Нижнего Тагила будут соревноваться в ориентировании

Соревнования проводит нижнетагильский клуб туристов «Азимут». Они пройдут на Голом камне. Старт – в 13 часов на лыжной базе Спартак. Участвовать в соревнованиях может любой желающий. Для всех начинающих ориентировщиков 12-го октября в 17 часов в клубе «Азимут» (Космонавтов, 36) заслуженный тренер России Владимир Фёдоров проведёт подготовительное занятие.