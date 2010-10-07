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Туристы Нижнего Тагила будут соревноваться в ориентировании
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Туристы Нижнего Тагила будут соревноваться в ориентировании

7 октября 2010, 16:27СпортАнка
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