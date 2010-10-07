В активе «Спутника» первый «сухарь»

Как рассказал пресс-службе «Спутника» главный тренер тагильских хоккеистов Алексей Ждахин, ребята выполнили установку, которую им давали перед матчем. Особенно понравилось то, как они выстояли в меньшинстве – заявил Алексей Ждахин.