В активе «Спутника» первый «сухарь»
7 октября 2010, 16:23СпортАнка
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Громкая победа тагильских хоккеистов над тольяттинской «Ладой» со счётом 0:5.
Как рассказал пресс-службе «Спутника» главный тренер тагильских хоккеистов Алексей Ждахин, ребята выполнили установку, которую им давали перед матчем. Особенно понравилось то, как они выстояли в меньшинстве – заявил Алексей Ждахин.
Следующий матч «Спутник» сыграет также на выезде – 8 октября с саратовским «Кристаллом». Домашний матч состоится 12 октября с «Динамо» из Тверской области. Начало: 18.30.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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