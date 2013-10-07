К Нижнем Тагилу приближается Олимпийский огонь!

Маршрут, длина которого составит более 65 000 километров, пройдет через все 83 субъекта РФ, охватив порядка 90% населения страны. По маршруту Эстафеты Олимпийского огня будет использоваться авиа-, автомобильный и железнодорожный транспорт, а также различные альтернативные виды транспорта: русская тройка, собачьи упряжки, лыжи, сноуборды, квадрациклы, велосипеды и многое другое.

За 124 дня в Эстафете Олимпийского огня примут участие 14 000 факелоносцев и около 30 000 волонтеров. Вообще, на территории Свердловской области планируется проведение Эстафеты олимпийского огня в трех городах: Нижний Тагил, Екатеринбург, Каменск-Уральский.

К слову, дата эстафеты в нашем городе, судя по информации с официального сайта, пока неизвестна. А городской портал TagilCity.ru напоминает имена тех тагильчан, которые будут участвовать в эстафете олимпийского огня: