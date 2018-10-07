Президент РФ лично поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой в UFC

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Конором Макгрегором на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229 в Лас-Вегасе. Тем самым спортсмен защитил титул чемпиона в легком весе.

После боя на пресс-конференции Хабиб рассказал, что Владимир Путин позвонил ему и лично поздравил с победой, а также добавил, что гордится бойцом, информирует ТАСС.