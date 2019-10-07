Юные тагильские тхэквондисты завоевали медали межрегионального турнира
Сегодня, 10:50СпортФото: Тагильский рабочий
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В Верхней Пышме прошли первые соревнования сезона по олимпийской версии тхэквондо, на них награды получили юные тагильские спортсмены, пишет «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
В соревнованиях приняли участие 500 спортсменов в составе 20 команд. Хорошо показали себя воспитанники спортивной школы № 2. Победу одержали Арина Игнатьева и Максим Мещеряков. В финале «серебро» завоевали Кирилл Бахарев, Никита Реденков, Виктория Кобалева и Роман Коровин.
Третье место заняли еще 11 юных спортсменов.
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