Юные тагильские тхэквондисты завоевали медали межрегионального турнира

В соревнованиях приняли участие 500 спортсменов в составе 20 команд. Хорошо показали себя воспитанники спортивной школы № 2. Победу одержали Арина Игнатьева и Максим Мещеряков. В финале «серебро» завоевали Кирилл Бахарев, Никита Реденков, Виктория Кобалева и Роман Коровин.