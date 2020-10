Контракт с 29-летним нападающим заключен на три года.

Бывший футболист «Спартака» Зе Луиш вернулся в РПЛ, став игроком «Локомотива», сообщает «Советский спорт». В июле прошлого года Зе Луиш после четырех лет в «Спартаке» перешел в «Порту» за 10,75 миллионов евро. В минувшем сезоне он помог «драконам» выиграть чемпионат Португалии. За железнодорожников форвард сборной Кабо-Верде будет играть под 29-м номером.

