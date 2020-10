Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость о том, что Вадим Евсеев покинул пост главного тренера «Уфы».

– Мне непонятно это решение. Евсеев – неплохой тренер. То, что из «Уфы» ушли хорошие игроки, это не его вина. Результаты команды ухудшились в последнее время во многом из-за того, что «Уфа» попала в водоворот спартаковских интриг, когда красно-белые пытались создать пул вместе с башкирским коллективом и «Химками», – цитирует Червиченко «Советский спорт» с ссылкой на News.ru.

