Кавазашвили заявил, что Дзюба допустил ошибку, отказавшись играть за сборную России

- Дзюба допускает серьезную ошибку в своей футбольной жизни. Я бы просто запретил Дзюбе выступать за «Зенит». Потому что футболист, являющийся одним из лучших в стране, просто плюнул всем в душу, - приводит слова Кавазашвили «Советский спорт» со ссылкой на портал Eurostavka.
Напомним, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба попал в расширенный состав сборной России, но отказался приезжать на сборы национальной команды, сославшись на не самую лучшую форму.
Добавим, что в октябре сборная России проведет две встречи квалификационного раунда к ЧМ-2022. В Казани 8-го числа российская команда проведет встречу со Словакией, а 11-го – на выезде встретится со Словенией.