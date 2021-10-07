Кавазашвили заявил, что Дзюба допустил ошибку, отказавшись играть за сборную России

- Дзюба допускает серьезную ошибку в своей футбольной жизни. Я бы просто запретил Дзюбе выступать за «Зенит». Потому что футболист, являющийся одним из лучших в стране, просто плюнул всем в душу, - приводит слова Кавазашвили «Советский спорт» со ссылкой на портал Eurostavka.