Кавазашвили заявил, что Дзюба допустил ошибку, отказавшись играть за сборную России

Кавазашвили заявил, что Дзюба допустил ошибку, отказавшись играть за сборную России
Кавазашвили заявил, что Дзюба допустил ошибку, отказавшись играть за сборную России
Сегодня, 01:09СпортФото: pxhere.com
Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что Артем Дзюба, отказавшийся выступать за национальную команду в ближайших матчах отборочного раунда ЧМ-2022, должен понести наказание.

- Дзюба допускает серьезную ошибку в своей футбольной жизни. Я бы просто запретил Дзюбе выступать за «Зенит». Потому что футболист, являющийся одним из лучших в стране, просто плюнул всем в душу, - приводит слова Кавазашвили «Советский спорт» со ссылкой на портал Eurostavka.

Напомним, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба попал в расширенный состав сборной России, но отказался приезжать на сборы национальной команды, сославшись на не самую лучшую форму.

Добавим, что в октябре сборная России проведет две встречи квалификационного раунда к ЧМ-2022. В Казани 8-го числа российская команда проведет встречу со Словакией, а 11-го – на выезде встретится со Словенией.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы