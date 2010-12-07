Саша из России покорил весь мир (видео)

Герой ролика - Саша Денисов, один из тысячи русских мальчишек,увлеченных футболом. Его сыграли близнецы Артем и Максим Шпиневы,воспитанники детской школы московского «Спартака».Снял ролик американский режиссер Руперт Уэйнрайт. На его счету клип дляМайкла Джексона и фильм «Стигматы».

После чего все лето у юных футболистов прошло в съемках, в ходе которых им пришлось объездить чуть ли не полстраны, пишет «Комсомольская правда».

Идея режиссера с приглашением близнецов себя оправдала. Когда во время съемок в Сочи Максим перегрелся на солнце и у него поднялась температура, взвалить на себя бремя кинозвезды на несколько дней пришлось Артему. Благодаря чему рабочий график не был сорван.