Саша из России покорил весь мир (видео)
Многие считают, что именно обаятельный мальчик из видеоролика, представлявшего Россию, стал последней каплей, которая перевесила чашу весов на нашу сторону.
Герой ролика - Саша Денисов, один из тысячи русских мальчишек,увлеченных футболом. Его сыграли близнецы Артем и Максим Шпиневы,воспитанники детской школы московского «Спартака».Снял ролик американский режиссер Руперт Уэйнрайт. На его счету клип дляМайкла Джексона и фильм «Стигматы».
После чего все лето у юных футболистов прошло в съемках, в ходе которых им пришлось объездить чуть ли не полстраны, пишет «Комсомольская правда».
Идея режиссера с приглашением близнецов себя оправдала. Когда во время съемок в Сочи Максим перегрелся на солнце и у него поднялась температура, взвалить на себя бремя кинозвезды на несколько дней пришлось Артему. Благодаря чему рабочий график не был сорван.
В реальной жизни братья тренируются в спартаковской академии в команде 2001 года рождения. Оба - крайние защитники, один играет на правом фланге, другой - на левом.