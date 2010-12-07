В «Спутнике» появился игрок КХЛ

За екатеринбургский клуб Калачик в этом сезоне сыграл 25 матчей и набрал 7 очков. Воспитанник серовской школы хоккея с осени 2005 года играл в командах Суперлиги и КХЛ - «Нефтехимик», ХК МВД и «Автомобилист». В «Спутнике» Виктору присвоен номер 86. Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе «Спутника», сейчас тагильская команда, в активе которой 41 очко, находится на девятом месте в турнирной таблице ВХЛ конференции «Восток».