В «Спутнике» появился игрок КХЛ
7 декабря 2010, 17:51СпортАнка
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Руководство ХК «Спутник» дозаявило командированного из «Автомобилиста» нападающего 29-летнего Виктора Калачика.
За екатеринбургский клуб Калачик в этом сезоне сыграл 25 матчей и набрал 7 очков. Воспитанник серовской школы хоккея с осени 2005 года играл в командах Суперлиги и КХЛ - «Нефтехимик», ХК МВД и «Автомобилист». В «Спутнике» Виктору присвоен номер 86. Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе «Спутника», сейчас тагильская команда, в активе которой 41 очко, находится на девятом месте в турнирной таблице ВХЛ конференции «Восток».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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