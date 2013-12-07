4:0 в пользу тагильских бобров: «Спутник» одержал долгожданную победу

С первых минут на поле нельзя было не заметить активной борьбы тагильской команды. Бобры, что есть сил, всячески прогрызали дорогу к победе. Уже на третьей минуте матча команды поджидал спорный момент. Михаилу Устьянцеву удалось отправить шайбу в сетку соперника, но главный арбитр гол не засчитал - ворота были сдвинуты. «Спутник» вошел в кураж. Играть так, играть.

После многочисленных атак за две с половиной минуты до финала стартового отрезка отличился Ященков Николай. Удачно воспользовавшись удалением защитника «Южного Урала» Ильи Пугина с передач Романа Козлова и Дмитрия Попова защитник «оранжевых» отправил шайбу в ворота Сергея Летуновского. Дальше, то ли магия цифр, то ли высокоподнятая клюшка защитника «Спутника» Павла Попова сделали свое дело - на второй минуте второго периода арбитры не засчитали и вторую заброшенную шайбу.

Под занавес игрового отрезка хозяева льда берут таймаут, и с легкой руки Ильи Антоновского в сетку противника влетает вторая шайба. Пока датский защитник Бедкер Мадс прохлаждался на скамье штрафников, нападающий «Спутника» время даром не терял. Соперник «оскалился». «Как же задача на матч отыграться за недавнее поражение?», - задался вопросом «Южный Урал» и перешел в активную атаку. Тщетно. Первый за текущий сезон гол в свой актив записал нападающий Роман Козлов. «Была ни была» - на 48 минуте матча соперник заменяет вратаря на шестого полевого игрока.

Матч идет по схеме «шесть на четыре», но в пустые ворота шайба идти не хочет. За четыре минуты до финальной сирены Евгений Шалдыбин забивает орской команде четвертую шайбу. Счет сопернику «размочить» не удается. Под громкое «Молодцы!» тагильских болельщиков «Спутник» с тремя заработанными очками «подскакивает» с низов турнирной таблицы сразу на две позиции выше.

Следующий матч команда мастеров проведет на выезде в Нефтекмске. Там бобры сойдутся в ледовой схватке с лидером текущего сезона «Торосом».

Андрей Кирдяшов главный тренер ХК «Южный Урал»:

В первую очередь, я хочу извиниться перед нашими орскими болельщиками за такую безобразную игру, во-вторых, поздравить хозяев с победой. По игре я могу сказать, что мы проиграли все, что творилось на площадке. Все, что имеет какое-то отношение к хоккею –мы проиграли и в борьбе, и в желании, и в самоотдаче. Все, что должно касаться хоккея, мы ничего не сделали. Сегодня занимались балетом. Разберемся. Какие – то выводы я, как главный тренер,сделал. Очень показательная игра была для меня. Есть куда двигаться, и есть мысли, каким идти путем и что делать.

Челушкин Александр исполняющий обязанности главного тренера ХК «Спутник»:

Я сегодня доволен результатом. Сегодня игра шла усеченным составом. Остаются те люди, которые хотят играть в хоккей, которые хотят биться. Те люди, которые сейчас играли, меня полностью устраивают. Я считаю, что в матче с «Челметом» нам не повезло, мы были также сильнее их. Сегодня мы полностью обыграли команду из Орска. Касаемо самоотдачи –всем ребятам огромное спасибо, молодцы. У нас почему был спад? Кто-то одел на себя корону и я пытаюсь спустить этих людей на землю, потому что мы простая рабочая команда. На выездные игры мы берем с собой двух хоккеистов из молодежной команды Владислава Воропаева и Владимира Боровкова. Нет смысла кого-то приглашать со стороны. Свои есть свои.