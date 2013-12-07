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4:0 в пользу тагильских бобров: «Спутник» одержал долгожданную победу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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4:0 в пользу тагильских бобров: «Спутник» одержал долгожданную победу

7 декабря 2013, 11:15Спорт
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