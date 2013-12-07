Матч-реванш в Германии: кикбоксерша Ольга Ставрова из Нижнего Тагила готовится к повторному поединку с немкой (ФОТО)

Как в кино

Кристина Тайсс, немецкая звезда, очень популярна у себя на родине. Ее проигрыш поверг в шок всех болельщиков, ведь до этого немка ни разу не падала под натиском своих соперников. Кстати, для Кристины это будет последний бой – она завершит свою карьеру этим ярким поединком. Добавим, Тайсс регулярно занимается благотворительностью, и после июньского поражения ее социальная активность только усилилась.

Готовимся серьезно. Понятно, что для Кристины Тайсс – это завершение карьеры. Она только тренируется в Мюнхене, а родилась в городе Байройт, это культурный центр всей Германии. Его в мае топило, и она занималась благотворительностью. Она довольно-таки богатая, известная женщина. Когда проиграла, она удвоила эту благотворительность. Именно у нее на родине пройдет этот завершающий бой, раскуплено более 8 тысяч билетов. Будет главный бой вечера. Знаю, что там подключили много тренеров, готовятся очень серьезно. Просто так выиграть будет невозможно рассказывает тренер Ольги, Александр Борисович Буньков.

Путь в Германию

8 декабря Ольга Ставрова и Александр Борисович выдвигаются в Мюнхен, где пройдут пресс-конференции. Потом выезжают в сам Байройт.

Тренируемся каждый день, утром и вечером. На этой неделе закончили спаринги. Довольно тяжелые тренировки были, сейчас разгружаемся. Кстати, у Олиной мамы 13 декабря – День рождения. Так что всё совпадает рассказывает Александр Борисович.

Ольга Ставрова поделилась с журналистом TagilCity.ru, что чувств пока особо никаких нет, однако она уже чувствует всю ответственность, лежащую на ее плечах.

Они меня уже знают, готовятся конкретно на меня лаконично говорит Ольга.

Кстати, для тех, кто не смог добраться до Байройта, но очень хочет поддержать Ольгу, будет организована он-лайн трансляция на немецком сайте. 13 декабря сердца тагильских, российских болельщиков будут поддерживать нашу Ольгу, ведь это невероятно, что в Нижнем Тагиле есть еще одна звезда мирового масштаба по кикбоксингу.