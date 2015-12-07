Молодежка «Уралочки-НТМК» – на первом месте в России

В 2 туре молодежка «Уралочки» провела по два матча против «Ленинградки» и «Метар-Челябинска» из Челябинска. Во всех встречах подопечные Бориса Брештича добились уверенной победы со счетом 3:0, причем, ни в одном из сетов соперникам не удалось набрать более 20 очков.

Первая игра с «Метаром» помогла нам освоиться в зале, почувствовать площадку, – рассказывает волейболистка «Уралочки-НТМК» Диана БАЛАЙ. – Команда Челябинска младше нас на несколько лет и ниже ростом. Игра с такими командами сложна в психологическом плане. После хорошей первой партии мы расслабились и дали соперникам возможность разыграться, но в третьем сете собрались и доказали свое превосходство. Вторая игра – с хозяевами тура, «Ленинградкой». Матч получился довольно напряженным. Рост соперников не давал забивать с такой легкостью, как с командой Челябинска, поэтому приходилось вести более разнообразную игру: чередовать скидки, накаты, удары. В концовках партий соперники допускали ошибки, мы же, наоборот, собирали все свои силы и уверенно выигрывали. В следующие два игровых дня мы улучшили свои результаты. Борьбы в этих матчах, пожалуй, не было.