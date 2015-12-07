Спутник одержал победу над ХК «Рубин»

Последний рубеж команды гостей защищал Александр Хомутов, любимец тагильских болельщиков со времен выступления за «Спутник». Да и тренер вратарей «Рубина» - Владимир Бучельников – для местных болельщиков личность знаковая. На рубеже веков и в 2000-е этот голкипер был надежной стеной тагильской команды.

«Бобры» огорчили Хомутова уже на первой минуте. Евгений Дубровин отправил шайбу прямо в «девятку» тюменских ворот. Немного времени понадобилось «рубиновцам», чтобы отыграться. Щелчок защитника Игоря Гладуна от синей линии достиг цели, и на шестой минуте гости восстановили равновесие в счете – 1:1. Первый период даже не дошел до середины, когда болельщики увидели третью заброшенную шайбу. Курьезный гол в ворота «Спутника», и гости повели в счете. Но тагильчане сумели отыграться еще в стартовом отрезке. Руслан Нуртдинов отлично сыграл на добивании и после паса Евгения Федорова отправил снаряд под перекладину. Со счетом 2:2 команды отправились на первый перерыв.

После первого периода:

Илья Ахметов («Рубин»):

- Быстрый гол «Спутника» вашу команду не обескуражил?

Нет, конечно. Сколько бы ни забили они нам, мы должны забить на один больше. Мы будем до конца придерживаться этой тренерской тактики, и, думаю, это сыграет положительную роль.

- Впереди еще два периода. «Рубин» будет действовать также с позиции силы, первым номером?

Да, мы будем также действовать, договорились перед игрой с ребятами, тренером. Будем напористы, не проигрывать единоборства. Думаю, все получится у нас.

Второй период прошел при преимуществе хозяев, которые ни на минуту не оставляли Хомутова в покое, не без помощи которого тюменцам удалось выстоять в этом сложном отрезке. «Сухая» ничья второго периода никого не удивила: равная игра команд и уверенная игра голкиперов сделали свое дело.

После второго периода

Денис Гурьев («Спутник»):

- Денис, прежде всего, поделись эмоциями о возвращении в родную команду?

Ну, эмоции всегда положительные, рад вернуться в свой родной город. Думаю, все будет хорошо.

- Прокомментируй игру во втором периоде. Почему не удалось забить?

Нужно больше бросать, лезть на ворота. Ведь такая игра равная идет!

Третий период команды начали сверхосторожно. На второй минуте тюменцы начали беспокоить Полошкова, который «тащил» все, что летело в его сторону. К слову, и игроки «Спутника» самоотверженно помогали своему вратарю и бросались под шайбу. На четвертой минуте периода Денис Фахрутдинов перехватил шайбу за воротами «Рубина», отпасовал на правый борт Сергею Тополю, которому оставалось только переправить снаряд в сетку – Хомутов оказался бессилен. Тюменцы бросили силы на спасение матча, а тагильчане перешли в игру от обороны, которая принесла свои плоды. Тюменцам не помогла и замена вратаря шестым полевым игроком. «Спутник» довел матч до победы 3:2.

Таким образом, в четырехматчевой домашней серии «Спутник» набрал восемь очков из 12. До конца календарного года наша команда проведет шесть игр на выезде. Первый домашний матч нового года состоится 13 января. Тагильчане будут принимать балашихинское «Динамо».

Послематчевая пресс-конференция

Главный тренер ХК «Рубин» Алексей Акифьев:

В первую очередь, хочу поздравить с победой. Ну, а про ребят хочу сказать, что парни стараются, выжимают из себя. По самоотдаче нет претензий. Но немного не везет, наверно, нам. В плане не того, что мы не забиваем голы, а в плане игровой дисциплины: есть нарушения, мы пропускаем такие голы, которые решают все. А команда опытная – забила третий гол, мало дала нам моментов создать. Хотя были в конце моменты, могли, но опять же невезение. Едем с поездки не очень хорошо. Будем работать, будем думать, будем готовиться к домашним играм.

Главный тренер ХК «Спутник» Андрей Кирдяшов:

Спасибо за поздравления! К сожалению, очень слабо проводим первые периоды. Как-то надо с этим бороться. Две-три, две-три…. Поэтому тяжело всегда догонять. Смогли это сделать с Орском, смогли это сделать с «Зауральем», но силы небезграничны. Это настораживает. Эта игра сегодня была за шесть очков. Играли аккуратно. Когда повели, где-то аккуратно начали играть, где-то «засушили» игру. Большое внимание уделили обороне. У соперника были возможности сравнять, но, во всяком случае, играли без провалов. Ребята хотели выиграть – они это сделали, понимая всю ответственность этой игры. Поздравляю ребят, всех болельщиков! Всех с победой! С хорошим настроением поедем на выезд. У нас шесть игр непростых.

- Андрей Павлович, по выездной серии: шесть игр, какая задача будет поставлена перед командой? Сколько очков нужно будет привезти?

Чем больше, тем лучше! Конкретной задачи, конечно, ставиться не будет. Но будем стараться. Мы же находимся на границе зоны плей-офф, надо подниматься выше. Поэтому надо выигрывать и выездные игры. Ребята будут стараться!

- Какие-то новички в поездку отправятся?

Пока не могу сказать.

- В заявку попал вратарь Трошкин. Значит ли это, что с кем из вратарей «Спутник» расстанется?

Все узнаем в ближайшие дни!