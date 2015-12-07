Юные спортсмены-любители Нижнего Тагила открыли хоккейный сезон на Вагонке (ФОТО)

Ни для кого не секрет, что традиционные зимние детские забавы, такие как, – «царь горы», «штурм снежной крепости» и даже массовое катание или дворовый хоккей – постепенно уходят в прошлое.

Ведь современным детям доступно большое количество других развлечений, вроде мультфильмов по кабельному телевидению 24 часа в сутки или интернета с огромным количеством сообществ по интересам, музыки, мемов.

Но сложившийся тренд по душе далеко не всем. Он может не устраивать как родителей, которым влияние интернета кажется вредным, так и детям, предпочитающих улицу интернету, которым тоскливо на пустеющих детских площадках.

Недавно под юрисдикцию Шахматно-шашечного центра перешёл корт, расположенный близ дома по адресу пр. Ленинградский, 103. В выходные корт был залит льдом.

Недавно залили корт, ребят собирали буквально по дворам, звали в секцию. В воскресенье лёд был опробован. Ребята играли в хоккей рассказал журналисту TagilCity.ru тагильчанин Андрей.

На лицах ребят действительно видна искренняя радость и здоровый румянец, но бросается в глаза и факт их малочисленности. Однако проблема тут не только в интернете или телевидении.

Инвентарь в прокат не предоставляется, каждый катается или играет в хоккей в том, что имеет пояснили ситуацию в Шахматно-шашечном центре для журналистов TagilCity.ru.

Это многое объясняет. Ведь одни только коньки стоят от 3000 рублей. А стоимость полного комплекта хоккейной экипировки и вовсе может быть близка к цене подержанного автомобиля, что для тагильчан, многие из которых испытывают финансовые трудности, является очень серьёзной тратой.

Пока в Нижнем Тагиле нет доступного спортинвентаря – интернет будет оставаться сильным конкурентом активного образа жизни не только среди детей, но и среди взрослых. Однако радует, что в этом сезоне в Нижнем Тагиле будет 16 бесплатных катков. Хотя бы на этом тагильчане смогут сэкономить.