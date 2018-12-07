Спортсмены из Нижнего Тагила заняли призовые места в первый день международных игр

Юные спортсмены из Нижнего Тагила в составе команд «Мисс Улыбка» и «Лучики» заняли первое и второе место в командном зачете. В индивидуальных стартах нижнетагильским спортсменам не удалось одержать победу.

41 место на дистанции 50 метров брассом занял Никита Балашов. Богдан Лоскутов финишировал 28-м на 200-метровой дистанции. Семен Юрлов на дистанции в 100 метров финишировал 29-м. Рафаэль Агаларов финишировал 22-м на дистанции 50 метров на спине.