Спортсмены из Нижнего Тагила заняли призовые места в первый день международных игр
Юные спортсмены из Нижнего Тагила в командном зачете заняли призовые места на международных детских играх в Казани.
Юные спортсмены из Нижнего Тагила в составе команд «Мисс Улыбка» и «Лучики» заняли первое и второе место в командном зачете. В индивидуальных стартах нижнетагильским спортсменам не удалось одержать победу.
41 место на дистанции 50 метров брассом занял Никита Балашов. Богдан Лоскутов финишировал 28-м на 200-метровой дистанции. Семен Юрлов на дистанции в 100 метров финишировал 29-м. Рафаэль Агаларов финишировал 22-м на дистанции 50 метров на спине.
Команда «Лучики» стала бронзовым призером соревнований, а «Мисс Улыбка» стала вице-чемпионом по программе второго разряда. Еще четыре тагильчанки выступят с индивидуальной программой. В групповых упражнениях по второму юношескому разряду свои способности покажет команда «Сюрприз». Также 7 декабря планируется выступление лыжников из Нижнего Тагила, сообщает администрация Нижнего Тагила.
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