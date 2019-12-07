Тагильский ХК «Спутник» во второй раз победил на первенстве Свердловской области
Сегодня, 17:04СпортФото: страница ХК «Спутник» во ВКонтакте
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
7 декабря в Екатеринбурге тагильский ХК «Спутник» провел свой второй матч на первенстве Свердловской области и сыграл с местной командой «УрФУ-Спартаковец», сообщается на странице ХК во «ВКонтакте».
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
Хоккеистам из Нижнего Тагила удалось одержать вторую победу на первенстве со счетом 1:2. Первый и третий периоды команды сыграли вничью, две победные шайбы тагильчане забили во втором и третьем периоде.
В рамках первенства области 30 ноября хоккеисты «Спутника» провели домашнюю встречу с «Титаном» из Верхней Салды. Тогда счет игры был 2:0 в пользу тагильчан.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей