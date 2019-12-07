В Нижнем Тагиле завершился первый раунд Кубка мира среди летающих лыжников

В первой попытке на трамплине 134 метра выступили 50 летающих лыжников. На момент начала первого соревновательного дня лидирующие позиции занимали норвежцы Даниэль Андре Танде и Йоханн Андре Форфанг. Вчера прошла официальная тренировка и квалификация.

Спортсмен Дмитрий Васильев рассказал, что в Нижнем Тагиле располагается один из лучших трамплинов в России. На соревнования в Нижний Тагил приехали спортсмены из 15 стран мира. Город принимает мужской этап Кубка мира уже в пятый раз. Завтра на горе Долгой пройдет второй соревновательный день.