«Серебро» и три «бронзы» привезли тхэквондисты из Тагила со всероссийского турнира

Спортсмены из Нижнего Тагила для заявки на соревнования были отобраны среди самых перспективных и лучших в России. Четверо тагильчан заняли призовые места и привезли домой долгожданные награды, рассказал TagilCity.ru один из тренеров тагильской команды Максим Наговицын.
Турнир по тхэквондо проходил в Нальчике с 3 по 7 декабря.
Среди кадетов лучшими стали Артур Хайлов с бронзовой медалью и Ульяна Тарасенко с «серебром». «Бронзой» могут похвастаться Андрей Шандалович (юниоры) и Николай Райтаровский (взрослые).
Ребята выступали в самых многочисленных категориях турнира, приобрели огромный опыт. Среди наших конкурентов были действующие чемпионы России и Европы! Я считаю, что это хороший старт к концу года. В дальнейшем собираемся с Андреем и Артуром на первенство области, а потом — и России,поделился с TagilCity.ru Максим Наговицын.