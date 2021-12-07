«Серебро» и три «бронзы» привезли тхэквондисты из Тагила со всероссийского турнира

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Юпитер» из Нижнего Тагила привезли домой четыре награды со всероссийских соревнований по тхэквондо. Состязание проходило в Нальчике — там тагильчане показали достойные результаты в своих возрастных и весовых категориях.

Спортсмены из Нижнего Тагила для заявки на соревнования были отобраны среди самых перспективных и лучших в России. Четверо тагильчан заняли призовые места и привезли домой долгожданные награды, рассказал TagilCity.ru один из тренеров тагильской команды Максим Наговицын. Турнир по тхэквондо проходил в Нальчике с 3 по 7 декабря. Среди кадетов лучшими стали Артур Хайлов с бронзовой медалью и Ульяна Тарасенко с «серебром». «Бронзой» могут похвастаться Андрей Шандалович (юниоры) и Николай Райтаровский (взрослые). Николай Райтаровский Фото: СШОР «Юпитер» Ребята выступали в самых многочисленных категориях турнира, приобрели огромный опыт. Среди наших конкурентов были действующие чемпионы России и Европы! Я считаю, что это хороший старт к концу года. В дальнейшем собираемся с Андреем и Артуром на первенство области, а потом — и России,поделился с TagilCity.ru Максим Наговицын. Тхэквондисты из Нижнего Тагила завоевали три медали в Белгороде

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