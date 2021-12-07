«Серебро» и три «бронзы» привезли тхэквондисты из Тагила со всероссийского турнира

«Серебро» и три «бронзы» привезли тхэквондисты из Тагила со всероссийского турнира
«Серебро» и три «бронзы» привезли тхэквондисты из Тагила со всероссийского турнира
Сегодня, 14:02СпортФото: TagilCity.ru
Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Юпитер» из Нижнего Тагила привезли домой четыре награды со всероссийских соревнований по тхэквондо. Состязание проходило в Нальчике — там тагильчане показали достойные результаты в своих возрастных и весовых категориях.

Спортсмены из Нижнего Тагила для заявки на соревнования были отобраны среди самых перспективных и лучших в России. Четверо тагильчан заняли призовые места и привезли домой долгожданные награды, рассказал TagilCity.ru один из тренеров тагильской команды Максим Наговицын.

Турнир по тхэквондо проходил в Нальчике с 3 по 7 декабря.

Среди кадетов лучшими стали Артур Хайлов с бронзовой медалью и Ульяна Тарасенко с «серебром». «Бронзой» могут похвастаться Андрей Шандалович (юниоры) и Николай Райтаровский (взрослые).

Николай Райтаровский
Фото:СШОР «Юпитер»

Ребята выступали в самых многочисленных категориях турнира, приобрели огромный опыт. Среди наших конкурентов были действующие чемпионы России и Европы! Я считаю, что это хороший старт к концу года. В дальнейшем собираемся с Андреем и Артуром на первенство области, а потом — и России,поделился с TagilCity.ru Максим Наговицын.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
Материалы по теме:
соревнованиятурнирТхэквондочемпионы
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы