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3:2 в пользу наших! «Спутник» сразился с «Бураном» за победу (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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3:2 в пользу наших! «Спутник» сразился с «Бураном» за победу (ФОТО)

8 января 2014, 09:45СпортCorey
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