3:2 в пользу наших! «Спутник» сразился с «Бураном» за победу (ФОТО)

В первом периоде атакующую позицию заняли хозяева льда, и уже на третьей минуте Роман Козлов открыл счет игры. В середине первого периода отскочившую от Павла Попова шайбу подхватил Егор Рожков и загнал в сетку соперника. Вскоре «Бурану» удалось отыграть один гол. «В девятку» ворот хозяев попал Руслан Берников.

Под занавес стартовой двадцатиминутки соперники начали прессовать «Спутник», но безрезультатно. Во втором периоде эмоции плескали через край, причем как у «Спутника», так и «Бурана», но бездумная игра разгоряченных хоккеистов результатов не принесла. В финальном отрезке матча тагильчане «навалились» на ворота соперника и Егору Рожкову снова удалось пропихнуть шайбу в ворота воронежской команды.

Фотографии из группы «Тагил Лайв»

За десять минут до окончания игры соперник, воспользовавшись численным преимуществом в два игрока, забросил вторую шайбу в сетку «Спутника». Отличился Максим Кривоножкин. За минуту до финальной сирены «Буран» оставил свои ворота без вратаря, но счет игры не изменился.

Виктор Семыкин, главный тренер ХК «Буран»:

- Поздравляю коллегу и его команду с очень хорошей игрой. Если бы «Спутник» все игры проводил как сегодня, очков у команды было бы значительно больше. Наша проблема сегодня в том, что мы ввязались в борьбу, предложенную соперником, в совсем не обязательные стычки и столкновения. А когда идет война на всей площадке, то шансы уравниваются, даже если одна из команд немного мастеровитей, я имею в виду «Буран». В этом и заключается наша ошибка сегодня. О ней я говорил команде после первого периода и после второго, но не знаю почему, команда меня не услышала. Тем не менее «Спутник» играл очень сильно.

- Сегодня до конца игры был удален Тунхузин, будет ли он как-то наказан тренерским штабом?

- Мы поговорим со Стасом, игрок обязан управлять своими эмоциями и тренер должен ему в этом помочь.

Фотографии из группы «Тагил Лайв»

- Сколько воспитанников воронежской школы хоккея играет в сегодняшнем «Буране»?

- Двое Князевых, больше нет и в ближайшее время, к сожалению, не предвидится. С подготовкой резерва имеются определенные объективные трудности.

- В прошлом сезоне Вы с командой завоевали серебро Чемпионата, в этом будете бороться за «Братину»?

- Это в зависимости от того, насколько позволит соперник.

Александр Челушкин, исполняющий обязанности главного тренера ХК «Спутник»:

- Сегодня мы играли с очень сильной и мастеровитой командой, по именам, на мой взгляд, она превосходит даже «Рубин». Нам очень хотелось выиграть.

Очень приятно было стоять на тренерском мостике, наконец-то мы показали командную игру. Порадовал Егор Рожков, который долго не мог достичь своей лучшей формы.

- В составе «Спутника» в этом сезоне мы увидели игроков молодежки Воропаева, Колесникова, Полякова, Боровкова. Сегодня играл один Воропаев. По какому принципу отбираете молодых игроков в состав?

- По готовности к игре. Влад Воропаев очень сильно добавил, у него хорошее катание, поэтому он выходит на лед. Мы даем шанс местным молодым хоккеистам даже с таким сильным соперником, как сегодня. К слову, в нашем коллективе играет девять воспитанников школы хоккея «Спутник».

Фотографии из группы «Тагил Лайв»

Следующая игра «Спутника» состоится завтра, 9 января. Бобры разделят лед с соперником из Саратова хоккейной командой «Кристалл». Начало матча в 18:30.