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Рождественский хоккейный турнир: гости города сразились с ребятами из Нижнего Тагила (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Рождественский хоккейный турнир: гости города сразились с ребятами из Нижнего Тагила (ФОТО)

8 января 2014, 16:30Спорт
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