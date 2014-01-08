Рождественский хоккейный турнир: гости города сразились с ребятами из Нижнего Тагила (ФОТО)

Юные хоккеисты получили уникальную возможность повысить свое спортивное мастерство. Кстати, в этот раз было пять команд из Нижнего Тагила, Верхней Туры и Перми. Да, география турнира на этот раз перешагнула даже границы Горнозаводского округа!

В упорной борьбе победу одержала команда из Верхней Туры – «Молния». В решающем поединке они сыграли с командой «Мечта» из Нижнего Тагила. Основное время матча закончилось вничью – 3:3. Поэтому команды пробивали штрафные броски – буллиты. В этой лотерее повезло ребятам из Верхней Туры.

Большое спасибо спонсорам автомагазину «Автоленд» и компании «Нуга Бест». Они позволили купить нам на призы хоккейные детские трусы «Easton» (Канада). А горнолыжный комплекс «Гора Белая» дали каждой команде по одному сертификату на посещение комплекса. Кто-то пойдет там в бассейн, а кто-то в спортивный зал. Спасибо всем спонсорам и участникам. Это было хорошее время. Ждем теперь следующие Рождество и следующий хоккейный турнир. Вдвойне было приятно, когда мы узнали, что воспитанник местного хоккейного клуба Вадим Хлопотов получил бронзовую медаль на молодежном хоккейном чемпионате в Швеции.