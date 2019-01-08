Россияне стали лучшими в беге и прыжках на Рождественских стартах в Екатеринбурге

Российский чемпион Владимир Никитин одержал победу в беге на дистанции 3000 метров, продемонстрировав лучший результат этого сезона в мире. Никитин преодолел отрезок за 7 минут 46,46 секунды. Россиянин побил рекорд британца Сола Свини, который был установлен 4 января 2019 года в Глазго.