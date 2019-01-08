Россияне стали лучшими в беге и прыжках на Рождественских стартах в Екатеринбурге
Российский спортсмен Владимир Никитин показал лучшее время в мире в беге в этом сезоне на дистанции 3000 метров на Рождественских стартах в Екатеринбурге. Иван Ухов поставил рекорд в прыжках в высоту.
7 января в Екатеринбурге на базе СК «Луч» прошли «Рождественские старты – мемориал Эдуарда Яламова».
Российский чемпион Владимир Никитин одержал победу в беге на дистанции 3000 метров, продемонстрировав лучший результат этого сезона в мире. Никитин преодолел отрезок за 7 минут 46,46 секунды. Россиянин побил рекорд британца Сола Свини, который был установлен 4 января 2019 года в Глазго.
Олимпийский чемпион 2012 года Иван Ухов преодолел планку в 2,28 метра и стал лучшим в прыжках в высоту в этом сезоне.
Сегодня спортсмены разыграли 12 комплектов наград.
В легкоатлетических соревнованиях победу одержали Константин Шабанов, Артем Макаренко, Филипп Шабанов. Среди женщин – Кристина Сивкова, Екатерина Смирнова и Тамара Сластникова, сообщает «Областная газета».
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