Юные хоккеисты из Нижнего Тагила начали год с победных матчей
Сегодня, 18:35СпортФото: Скриншот видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Спортсмены из команд «Кристалл — Юпитер» (2007 г. р.) и «Спутник» (2004 и 2007 г. р.) в начале нового 2020 года одержали победы над противниками в матчах Первенства России, сообщается в паблике «Весь хоккей Нижнего Тагила».
Сюжеты: Нижний Тагил
12-летние хоккеисты в домашнем матче победили омичей из СДЮСАШОР (3:1 и 6:0), укрепив свои позиции в турнирной таблице. Сейчас «Кристалл — Юпитер» отстает на два очка от команды из Асбеста и занимает третье место.
Спортсмены «Спутника» 2007 г. р. одолели игроков «Юности», а их старшие товарищи 2004 г. р. всухую обыграли «Энергию» из Рефти.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей