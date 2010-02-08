На «Русской зиме» тагильчане взяли две золотые медали

Дарья Сафонова из «Спутника», стартовавшая на 400 метров в российском забеге, показала лучшее время - 51,90 секунды. И стала обладательницей золота турнира. Ещё одна тагильчанка из «Спутника», чемпионка Европы-2009 Мария Савинова, считавшаяся главным фаворитом на дистанции 800 метров, подтвердила свой высокий статус и без особых проблем выиграла забег. Тагильчанка выбежала из двух минут и показала результат - 1.59.23, однако этого не хватило, чтобы побить рекорд соревнований, который пять лет назад установила еще одна представительница "Спутника" Лариса Чжао (1.57.53).