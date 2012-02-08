Все на «Лыжню России» с магазином «Манарага»!
8 февраля 2012, 09:00СпортВалерия Лошкарева
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С 9 по 12 февраля 2012 года в магазинах «Манарага» в честь соревнований «Лыжня России» 4 дня специальное предложение на товары беголыжной тематики.
Скидки от 20% до 50% на беговые лыжи, ботинки для беговых лыж, палки, крепления, одежду, аксессуары, мази и парафины!Atomic, Fischer, Salomon, Swix, Craft и другие - знающему человеку эти названия скажут о многом.
Также действует специальное предложение на товары швейного производства компании «Манарага»: брюки, полукомбинезоны и жилеты для беговых лыж, ветровки, а также чехлы для беговых лыж (на 1 и 2-3 пары лыж).
Подробности акции на сайте магазина. Предложение товара ограничено. Удачных покупок и до встречи на лыжне!
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей