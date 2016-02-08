Тагильчане, расскажите о своих занятия спортом и здоровом образе жизни для конкурса от «Лиги здоровья нации»
Не всем заметно, но в последние годы молодёжь стала намного больше увлекаться спортом и здоровым образом жизни. В Нижнем Тагиле набирают популярность новые спортивные увлечения, например, появилась своя команда по воркауту. Тагильчане регулярно становятся призёрами различных соревнований. Чтобы мотивировать молодое поколение, были возрождены нормы ГТО, которые, к примеру, недавно сдавали 11-классники.
Старается поддержать интерес к спорту и Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации». Она предлагает участвовать в конкурсе «Моя альтернатива». На кону - крупные денежные призы.
Участникам от 16 до 35 лет предлагается снять видеоролик и рассказать в нём о своих занятиях спортом, о том месте, которое спорт занимает в их жизни. К работе стоит подойти творчески. Можно рассказать, как спорт изменил ваше мироощущение и мировоззрение. Как изменилась ваша жизнь после этого. В процессе авторам роликов советуют показать яркие моменты ваших занятий. Чем интересней получится ваш видеоролик, тем лучше.
Времени осталась мало: свои работы необходимо присылать до 14 февраля. Подробней с правилами конкурса тагильчане могут ознакомиться на официальном сайте «Лиги здоровья нации».
© Денис Таратонов, TagilCity.ru