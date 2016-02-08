Тагильчане, расскажите о своих занятия спортом и здоровом образе жизни для конкурса от «Лиги здоровья нации»

Участникам от 16 до 35 лет предлагается снять видеоролик и рассказать в нём о своих занятиях спортом, о том месте, которое спорт занимает в их жизни. К работе стоит подойти творчески. Можно рассказать, как спорт изменил ваше мироощущение и мировоззрение. Как изменилась ваша жизнь после этого. В процессе авторам роликов советуют показать яркие моменты ваших занятий. Чем интересней получится ваш видеоролик, тем лучше.