«Уралочка-НТМК» вновь одержала победу в матче с «Воронежем» (ФОТО)
8 февраля 2016, 13:45Спорт
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Чистая победа команды из Нижнего Тагила – 3:0.
Сюжеты: Нижний Тагил
В прошлый раз «Уралочка-НТМК» уже встречалась с «Воронежем» на одной площадке. Тогда наша команда одержала победу. И в этот раз волейболистки не подвели.
Матч длился всего час, учитывая тайм-ауты и перерывы. Команда соперников явно волновалась – игроки совершали ошибки, которые были только на руку «Уралочке». Итог – 3:0 в нашу пользу.
А 14 февраля в «Металлург-Форуме» пройдет матч «Уралочки» с командой из Красноярска – «Енисеем».
Афиша мероприятия
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