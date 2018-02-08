Минспорта требует с застройщика стадиона «Екатеринбург Арена» 350 млн рублей
Застройщик Центрального стадиона в Екатеринбурге, по требованию министерства спорта России, должен выплатить порядка 350 миллионов рублей.
Согласно информации от минспорта, подрядчик-компания «Синара-девелопмент» нарушила обязательства по графикам работ по реконструкции на стадионе.
Сообщается, что это не единственная компания, против которой начнётся судебное производство. Иски, поданные в арбитражный суд, содержат требования на общую сумму в 3 миллиарда рублей. Третьими лицами в судебном процессе являются АНО «Арена-2018» и ФГУП «Спорт-инжиниринг». Несмотря на возможные судебные разбирательства, по словам генерального директора «Спорт-инжиниринга», все объекты в российских городах будут закончены в срок – в марте-апреле.
Напомним, на время чемпионата мира по футболу Центральному стадиону дадут название «Екатеринбург Арена». Согласно смете, реконструкция обошлась минспорту в 13 миллиардов рублей, передаёт «Znak.com».
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