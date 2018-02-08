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Минспорта требует с застройщика стадиона «Екатеринбург Арена» 350 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Минспорта требует с застройщика стадиона «Екатеринбург Арена» 350 млн рублей

8 февраля, 07:00Спорт
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