Минспорта требует с застройщика стадиона «Екатеринбург Арена» 350 млн рублей

Сообщается, что это не единственная компания, против которой начнётся судебное производство. Иски, поданные в арбитражный суд, содержат требования на общую сумму в 3 миллиарда рублей. Третьими лицами в судебном процессе являются АНО «Арена-2018» и ФГУП «Спорт-инжиниринг». Несмотря на возможные судебные разбирательства, по словам генерального директора «Спорт-инжиниринга», все объекты в российских городах будут закончены в срок – в марте-апреле.