Евгений Куйвашев открыл «Лыжню России-2020» в Нижнем Тагиле

Старт «Лыжни России» посвящен Году памяти и славы, который объявил по всей России президент Владимир Путин.

Дорогие земляки! Приветствую вас на Лыжне России — самой массовой лыжной гонке страны! Сегодня сотни тысяч человек выйдут на лыжню, чтобы собственным примером подтвердить истину: «В здоровом теле — здоровый дух!», сказал губернатор.

По его словам, более 40% уральских жителей систематически занимаются физкультурой и спортом. С каждым годом сторонников здорового образа жизни становится больше.

На церемонии открытия мероприятия Олимпийские чемпионы по биатлону, депутаты Госдумы Сергей Чепиков и Антон Шипулин подняли флаг Российской Федерации, а губернатор Евгений Куйвашев выстрелом из стартовой пушки открыл забеги.

В этом году дистанция забега составляет 2020 метров. Именно на это расстояние пробежал на лыжах глава региона. Профессионалы преодолели дистанцию на 10 километров. Победители Мария Гущина и Рауль Шакирзянов из Нижнего Тагила получили ключи от снегоходов. Сертификаты и памятные призы получат самые опытные, пожилые, юные участники и победители в номинации «Самая спортивная семья». Также в ВИП-забеге принял участие глава города Владислав Пинаев.