Тагильские лыжники вернулись с победой с чемпионата УрФО

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Тагильские лыжники вернулись с победой с чемпионата Уральского федерального округа, прошедшего в Тюмени, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Евгений Григорьев из клуба «Спутник» победил в гонке на 15 км свободным стилем, а также он стал вторым на той же дистанции классикой.
Евгения Шаповалова стала чемпионкой в спринте, а Мария Гущина заняла второе место в гонке на 10 км классическим стилем.
Шаповалова, Гущина и Полина Кальсина выступали за сборную ХМАО в эстафете и одержали уверенную победу.
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