В Нижнем Тагиле более 17 000 человек приняли участие в «Лыжне России»

На территории полигона Нижнетагильского института испытания металлов в поселке Старатель были оборудованы дистанции для разных категорий легкоатлетов. Профессиональные спортсмены вышли на трассу длиной 10 километров, также были дистанции в 5 и 2,5 км.

Среди VIP-персон лыжню в Нижнем Тагиле покоряли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, депутат Госдумы Антон Шипулин, а также представители руководства областных министерств и муниципалитетов.