В Нижнем Тагиле более 17 000 человек приняли участие в «Лыжне России»
В 38-раз тагильчане и гости из региона вышли на спортивные соревнования «Лыжня России». В 2020 году мероприятие собрало более 17 000 любителей и спортсменов, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
На территории полигона Нижнетагильского института испытания металлов в поселке Старатель были оборудованы дистанции для разных категорий легкоатлетов. Профессиональные спортсмены вышли на трассу длиной 10 километров, также были дистанции в 5 и 2,5 км.
Среди VIP-персон лыжню в Нижнем Тагиле покоряли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, депутат Госдумы Антон Шипулин, а также представители руководства областных министерств и муниципалитетов.
В числе бегунов 8 февраля были и сотрудники градообразующих предприятий — АО «Евраз НТМК» и НПК «Уралвагонзавод». Воспитанники спортивных школ, семьи и возрастные лыжники также стали участниками субботнего спортивного забега. По итогам соревнований два самых быстрых участника получили по снегоходу — воспитанница спортшколы «Спутник» Мария Гущина и уроженец Камышловского района Рауль Шакирзянов.