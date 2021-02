В Нижнем Тагиле в конце марте пройдет этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин.

20–22 марта в Нижнем Тагиле стартует русский тур «Синяя птица» в рамках Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин. Завершатся соревнования 26–28 марта в Чайковском, пишет «Тагильский рабочий». Предварительно об участии в соревнованиях заявили сборные девяти стран, помимо России. Напомним, тагильчанин Илья Маньков занял первое место на отборочном этапе первенства России по прыжкам на лыжах с трамплина среди девушек и юношей 15-19 лет. Тагильчанин стал победителем на этапе первенства России среди юных летающих лыжников

