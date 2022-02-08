Экс-наставник сборной России считает, что Цветков может взять медаль на Олимпиаде

Экс-наставник сборной России считает, что Цветков может взять медаль на Олимпиаде
Экс-наставник сборной России считает, что Цветков может взять медаль на Олимпиаде
Сегодня, 01:29СпортФото: pxhere.com
Бывший тренер национальной биатлонной команды Анатолий Хованцев выразил уверенность в том, что чемпион мира в эстафете Максим Цветков еще сможет побороться за медали на текущей Олимпиаде.

Как сообщает "Советский спорт", ссылаясь на Sport24, специалист отметил, что спортсмен обязательно проведет работу над своими ошибками.

Напомним, судьбу гонки для россиянина решил последний, 20-й выстрел: эта мишень оказалась единственной не закрытой для Цветкова, который претендовал на золото, а в итоге остался вообще без медали.

Пока в активе обеих сборных команд - и мужской, и женской есть лишь бронза в смешанной эстафете. Впереди остались спринтерские гонки, пасьюты, классические эстафеты и масс-старты. Соревнования в китайской столице завершатся 20 февраля.

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