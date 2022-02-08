Тхэквондисты из Нижнего Тагила выступят на первенстве Европы

Семену Вострикову удалось завоевать «бронзу» среди взрослых в командном спарринге. В категории от 16 до 18 лет «золотые» медали выиграли Елизавета Цыганова (вес до 40 кг) и Даниил Чистяков (до 75 кг). Оба спортсмена — в составе российской сборной. Они станут участниками первенства Европы. Соревнования пройдут в Хорватии в марте текущего года.
Эвелина Шрейдерс оказалась на пятом месте среди девочек из возрастной категории от 11 до 13 лет.
Напомним, спортсменов тренирует Владимир Морозов. Финансовую поддержку оказала нижнетагильским тхэквондистам компания ЕВРАЗ.