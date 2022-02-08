Тхэквондисты из Нижнего Тагила выступят на первенстве Европы

Семену Вострикову удалось завоевать «бронзу» среди взрослых в командном спарринге. В категории от 16 до 18 лет «золотые» медали выиграли Елизавета Цыганова (вес до 40 кг) и Даниил Чистяков (до 75 кг). Оба спортсмена — в составе российской сборной. Они станут участниками первенства Европы. Соревнования пройдут в Хорватии в марте текущего года.