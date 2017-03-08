Тагильский «Спутник» сыграет решающую игру плей-офф 9 марта

Тем самым счёт в серии сравнялся – 3:3. Впереди решающая игра, которая пройдет в четверг, 9 марта.

Тренеры команды на пресс-конференции отметили, что игры между соперниками проходят на высоком уровне, как и полагается для матчей плей-офф. Действительно, тагильчане и ангарчане показывают одинаково сильную игру на протяжение шести встреч, передает пресс-служба ХК «Спутник».