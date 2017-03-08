Тагильский «Спутник» сыграет решающую игру плей-офф 9 марта
8 марта 2017, 09:45Спорт
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В Ангарске «Спутник» уступил хоккеистам из клуба «Ермак». Матч закончился победой хозяев в овертайме. Счёт – 2:1.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тем самым счёт в серии сравнялся – 3:3. Впереди решающая игра, которая пройдет в четверг, 9 марта.
Тренеры команды на пресс-конференции отметили, что игры между соперниками проходят на высоком уровне, как и полагается для матчей плей-офф. Действительно, тагильчане и ангарчане показывают одинаково сильную игру на протяжение шести встреч, передает пресс-служба ХК «Спутник».
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