Тагильские спортсмены заняли призовые места на Кубке России

Тагильские спортсмены Михаил Пуртов и Алина Бородина заняли призовые места на 9-м этапе Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплинов. Соревнования проходили в городе Чайковском Пермского края. Пуртов Михаил занял второе место среди мужчин, набрав 239 очков. Бородина Алина заняла третье место, получив от судей 182,9 очка. Спортсмены являются воспитанниками СДЮСШОР «Аист». Тренер победителей – Дмитрий Едомин. Сюжеты: Нижний Тагил

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