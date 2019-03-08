Тагильские спортсмены заняли призовые места на Кубке России

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Тагильские спортсмены Михаил Пуртов и Алина Бородина заняли призовые места на 9-м этапе Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплинов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Соревнования проходили в городе Чайковском Пермского края.
Пуртов Михаил занял второе место среди мужчин, набрав 239 очков. Бородина Алина заняла третье место, получив от судей 182,9 очка.
Спортсмены являются воспитанниками СДЮСШОР «Аист». Тренер победителей – Дмитрий Едомин.
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