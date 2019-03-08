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Тагильские спортсмены заняли призовые места на Кубке России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские спортсмены заняли призовые места на Кубке России

Сегодня, 19:20СпортФото: TagilCity.ru
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