Боксер из Нижнего Тагила проиграл бой на турнире в Екатеринбурге
Сегодня, 10:52СпортФото: RCC Boxing Promotions
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7 марта в Екатеринбурге состоялись 10 боев в рамках RCC Boxing Promotions, пишет Ура.ру. В турнире принимал участие боксер из Нижнего Тагила Никита Кузнецов.
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
Из всех боев пять закончились нокаутами. Главным боем вечера стала встреча екатеринбургского бойца Мухаммада Якубова и мексиканца Томаса Роха за титул WBC International. Якубов в четвёртый раз защитил титул.
Никита Кузнецов провел бой с Дмитрием Хасиевым из Москвы, однако одержать победу ему не удалось.
Кузнецов является мастером спорта по боксу, выступает как профессиональный боксер на протяжении пяти лет. В 2019 году победил Брейлора Терана из Венесуэлы.
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