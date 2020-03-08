Боксер из Нижнего Тагила проиграл бой на турнире в Екатеринбурге

Из всех боев пять закончились нокаутами. Главным боем вечера стала встреча екатеринбургского бойца Мухаммада Якубова и мексиканца Томаса Роха за титул WBC International. Якубов в четвёртый раз защитил титул.

Никита Кузнецов провел бой с Дмитрием Хасиевым из Москвы, однако одержать победу ему не удалось.