Фигуристка из Нижнего Тагила стала четвёртой на Чемпионате мира среди юниоров
Сегодня, 12:48СпортФото: скрин трансяции чемпионата на Первом канале
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Фигуристка из Нижнего Тагила Майя Хромых заняла четвертое место на Чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров. Об этом сообщается на официальной странице спортсменки во «ВКонтакте».
Сюжеты: Нижний Тагил
7 марта в Таллине завершился Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. После короткой программы 14-летняя Майя Хромых была пятой. В произвольной Майя хотела сделать уникальный для женщин прыжок — четверной сальхов, но упала. По итогам чемпионата фигуристка заняла четвертое место с 198,24 баллами, уступив американке Алисе Лью. Первое место у Камилы Валиевой, второе — у Дарьи Усачёвой.
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