Фигуристка из Нижнего Тагила стала четвёртой на Чемпионате мира среди юниоров

7 марта в Таллине завершился Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. После короткой программы 14-летняя Майя Хромых была пятой. В произвольной Майя хотела сделать уникальный для женщин прыжок — четверной сальхов, но упала. По итогам чемпионата фигуристка заняла четвертое место с 198,24 баллами, уступив американке Алисе Лью. Первое место у Камилы Валиевой, второе — у Дарьи Усачёвой.