Турнир «Большой шлем» в Екатеринбурге пройдет без зрителей из-за коронавируса

Соревнования по дзюдо можно будет посмотреть лишь в прямом эфире. Организаторы отметили, что сборные Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана не приедут в Екатеринбург. Спортсменов, недавно вернувшихся из этих стран, не допустят до соревнований. В аэропорту организуют осмотры для прибывших дзюдоистов.