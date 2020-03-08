Турнир «Большой шлем» в Екатеринбурге пройдет без зрителей из-за коронавируса
Сегодня, 15:22СпортФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге этап «Большого шлема» пройдет без зрителей после рекомендаций Роспотребнадзора, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Соревнования по дзюдо можно будет посмотреть лишь в прямом эфире. Организаторы отметили, что сборные Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана не приедут в Екатеринбург. Спортсменов, недавно вернувшихся из этих стран, не допустят до соревнований. В аэропорту организуют осмотры для прибывших дзюдоистов.
Ранее сообщалось, что приехавших спортсменов не будут помещать на карантин. Ожидается что на турнир приедут около 600 дзюдоистов.
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