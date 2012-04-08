УВЗ отправил юных велосипедистов на Чёрное море

Предприятие входит в состав Попечительского совета РОО«Федерация велоспорт-маунтинбайка, велоспорт-трека, велоспорт-шоссеСвердловской области».

Учебно-тренировочные сборы на берегу Чёрного моря становятся усвердловских спортсменов традицией, а современный санаторий «Малахит»,принадлежащий дочерней компании Уралвагонзавода, – базовой площадкой дляуральского велоспорта. Во время этой, уже второй по счету поездки юныевелосипедисты будут не только тренироваться, но и примут участие вэтапах Первенства и Чемпионата России.

Как рассказал председатель совета, директор по персоналу УралвагонзаводаСергей Саранчук, за прошедшие с момента прошлых сборов в «Малахите»полгода Попечительским советом было сделано очень много для развитиявелосипедного спорта Свердловской области. Профинансировано несколькоучебно-тренировочных сборов, как для детских сборных, так и дляотдельных спортсменов, которые являются главной надеждой области. Советтакже выступил одним из главных спонсоров для многих детских и юношескихобластных соревнований.

Для велосипедистов приобретён современный микроавтобус, а в планах –покупка ещё одного автобуса. Его вручат лучшей по итогам работы 2012года велосипедной школе. Для самых перспективных взрослых спортсменов –членов сборной России – было приобретено несколько профессиональныхмаунтин-байков.

Особое внимание Попечительский совет уделяет работе со слабовидящимиспортсменами. Для них в рамках программы для активистов ветеранскогодвижения и для велосипедистов с ограниченными физическими возможностямиСоветом был закуплен велосипед-тандем, а одному из ветеранов подаренвелостанок.

Всего на развитие профессионального и любительского велоспорта вСвердловской области в 2012 году Попечительский Совет планируетизрасходовать более 7,5 миллионов рублей.