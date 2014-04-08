Лыжный сезон закрыт: тагильские спортсмены «под занавес» взяли золото и серебро!
В минувшие выходные в Екатеринбурге прошел Чемпионат и Первенство Свердловской области по лыжным гонкам на длинной дистанции. Всего в соревновании принимали участие более 200-х лыжников. Спортсмены СДЮСШОР «Спутник» под занавес лыжного сезона принесли спортивному клубу одну золотую и две серебряных медали.
Среди юниоров первым финишную прямую преодолел Василий Тарасов. Дистанцию длиною в 50 км лыжник осилил за 2 часа 18 минут и 11 секунд. Игорю Трифонову для того, чтобы подняться на призовую ступень пьедестала на дистанции 30 км не хватило четыре десятых доли секунды. Среди юношей старшего возраста воспитанник «Спутника» пришел к финишу четвертым.
Девушки СДЮСШОР «Спутник» порадовали серебряными медалями. Среди юниорок второй дистанцию 30 км преодолела Мария Староконь, среди девушек старшего возраста – Вера Миляева, справившись с дистанцией 15 км свободным стилем за 45 минут и 17 секунд.
Геннадий Корчагин, тренер ДЮСШОР «Спутник»:
Если оценивать результаты лыжного сезона 2013 -2014 гг., то выступления лыжников СДЮСШОР «Спутник» как радовали, так и, иногда, огорчали. Хотелось бы, чтобы наши ребята лучше выступили на финальных соревнованиях Первенства России, но там были свои моменты, которые у нас не получились. А вот выступления наших лыжников в пределах области у нас получились, результаты были оптимальными, хорошими. Ребята всех возрастов, начиная с младшего, завоевывали награды, становились победителями и призерами области.
© TagilCity.ru по информации СК «Спутник»