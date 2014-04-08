Лыжный сезон закрыт: тагильские спортсмены «под занавес» взяли золото и серебро!

Среди юниоров первым финишную прямую преодолел Василий Тарасов . Дистанцию длиною в 50 км лыжник осилил за 2 часа 18 минут и 11 секунд. Игорю Трифонову для того, чтобы подняться на призовую ступень пьедестала на дистанции 30 км не хватило четыре десятых доли секунды. Среди юношей старшего возраста воспитанник «Спутника» пришел к финишу четвертым.

Если оценивать результаты лыжного сезона 2013 -2014 гг., то выступления лыжников СДЮСШОР «Спутник» как радовали, так и, иногда, огорчали. Хотелось бы, чтобы наши ребята лучше выступили на финальных соревнованиях Первенства России, но там были свои моменты, которые у нас не получились. А вот выступления наших лыжников в пределах области у нас получились, результаты были оптимальными, хорошими. Ребята всех возрастов, начиная с младшего, завоевывали награды, становились победителями и призерами области.