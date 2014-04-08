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Лыжный сезон закрыт: тагильские спортсмены «под занавес» взяли золото и серебро!
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Лыжный сезон закрыт: тагильские спортсмены «под занавес» взяли золото и серебро!

8 апреля 2014, 15:30СпортCorey
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