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Тагильcкий «Старый соболь» воспитал призера первенства России по баскетболу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильcкий «Старый соболь» воспитал призера первенства России по баскетболу

8 апреля 2014, 16:15Спорт
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