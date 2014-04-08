Тагильcкий «Старый соболь» воспитал призера первенства России по баскетболу

Победителем финала стала сборная Москвы, на втором месте команда из Чехова и на третьем месте сборная города Челябинск, за которую и выступал тагильчанин. Урзыка получил приглашение выступить в финале Первенства, показав блестящую игру в составе сборной Свердловской области на Зональном этапе Первенства. Это бесспорный успех в год десятилетия ДЮСШ «Старый соболь».

Кроме этого, в Екатеринбурге прошло Первенство области среди юношей 1998 года рождения. В соревнованиях, где приняли участие 8 команд, серебряные медали завоевали учащиеся МДЮСШ «Старый соболь (тренер Ю.В. Шаповалов). А первое место у баскетболистов ДЮСШ № 3 (г. Екатеринбург), на третьем – ДЮСШ имени Канделя (г. Екатеринбург).

Отдельно добавим, что 10 апреля наши волейболистки сыграют с командой из Омска в рамках Чемпионата России по волейболу. Для болельщиков организовано движение бесплатных автобусов по следующему расписанию:

17.30 – ост.Комсомольская - «Металлург-Форум».

17.30 – Управление комбината - «Металлург-Форум».

17.30 – Тагилстрой (конечная остановка трамвая) с остановками: кинотеатр «Сталь» - 17.40 - остановка Комсомольская - Управление комбината - 17.50 - район ж/д вокзала (м-н «Спортмастер») – «Металлург - Форум».

17.30 – Выя (остановка Рудоуправление) с остановками: 17.50 - «Киномакс»; 18.00 - район ж/д вокзала (м-н «Спортмастер») – «Металлург-Форум».

17.30 – ГГМ (Уральский пр., м-н «Монетка») с остановками: Октябрьский пр. – магазин «Семейный» - магазин «Универсам»; 17.50 - «Киномакс» - «Металлург-Форум».

17.30 - Вагонка (Ледовый дворец спорта) – «Металлург-Форум».

18.00 - поселок Старатель (магазин «Магнит») – «Металлург-Форум».

По окончанию матча организовано движение автобусов в обратном направлении.